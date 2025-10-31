Casarin una vita da arbitro

L’ex fischietto è andato sempre controcorrente non accettando mai le scelte del Palazzo. Nel suo libro in edicola racconta come è cambiata negli anni la figura dell’arbitro. Il fuorigioco e il Var continuano a essere una materia difficile da spiegare, ma su Milan-Fiorentina Paolo è categorico: “quello non è mai rigore”. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Casarin, una vita da arbitro

