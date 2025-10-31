Casarano-Monopoli ad alto rischio stop alla vendita di biglietti in provincia di Bari

LECCE – Il prefetto di Lecce, Natalino Manno, ha adottato un provvedimento restrittivo in vista dell’incontro di calcio tra Casarano e Monopoli, in programma per sabato 1° novembre presso il campo sportivo “Giuseppe Capozza” di Casarano. Il provvedimento, emanato oggi, 31 ottobre, stabilisce il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

