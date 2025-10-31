Casalnuovo Monterotaro 23 dopo il devastante terremoto | ci sono ancora 267 immobili da sistemare

Per Casalnuovo Monterotaro il 31 ottobre non è solo una data sul calendario, ma una vera e propria ‘Giornata della Memoria’ A 23 anni dal devastante evento sismico del 2002, il paese si stringe nel ricordo, ma la commemorazione si trasforma in un rinnovato appello all'impegno, poiché la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Casalnuovo Monterotaro a 23 anni da sisma aspetta ancora risorse - "A distanza di ventitré anni dal terribile evento sismico che colpì la nostra terra, il ricordo di quel 31 ottobre continua a vivere nella memoria di tutti i ...

