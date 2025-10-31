Casalnuovo Monterotaro 23 dopo il devastante terremoto | ci sono ancora 267 immobili da sistemare
Per Casalnuovo Monterotaro il 31 ottobre non è solo una data sul calendario, ma una vera e propria ‘Giornata della Memoria’ A 23 anni dal devastante evento sismico del 2002, il paese si stringe nel ricordo, ma la commemorazione si trasforma in un rinnovato appello all'impegno, poiché la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
