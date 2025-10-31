Carta della Cultura fino a 500 euro ultimo giorno per richiedere il bonus libri | requisiti e come ottenerlo

Fanpage.it | 31 ott 2025

Oggi 31 ottobre 2025  è l'ultimo giorno per fare domanda per la Carta della Cultura, il bonus per acquistare libri dal valore di 100 euro cumulabili fino a 500 per le famiglie con Isee sotto 15mila euro. La richiesta deve essere effettuata tramite l'App IO, per cui è necessario essere muniti di Spid o Cie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

