Carta Dedicata a Te | pubblicato sul sito del Comune l’elenco dei beneficiari residenti a Vasto
L’Inps ha pubblicato la graduatoria definitiva dei beneficiari dei residenti nel Comune di Vasto della “Carta Dedicata a Te”. Le famiglie sono identificate, nel rispetto della normativa sulla privacy, attraverso il numero identificativo della Dsu sull’attestazione Isee. Il contributo, pari a 500. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Approfondisci con queste news
Da oggi diventa operativa la carta Dedicata a te da 500 euro Per chi ha già avuto la misura in passato, la ricarica sarà automatica: le procedure sono già avviate. - facebook.com Vai su Facebook
Torre Annunziata, carta Dedicata A Te: pubblicata la graduatoria - Pubblicato sul sito del comune di Torre Annunziata l'elenco definitivo della nuova social card “Dedicata a te”. Secondo lostrillone.tv
Carta Dedicata a te 2025: chi ha diritto ai 500 euro per la spesa alimentare e come funziona - Carta Dedicata a te 2025: il contributo da 500 euro attivo dal 31 ottobre. Lo riporta gravidanzaonline.it
Carta Dedicata a Te 2025, Inps: pronte le liste dei beneficiari. I prossimi step - Tutto pronto per l’erogazione del contributo economico di 500 euro erogato tramite Carta Dedicata a te 2025, la prepagata di Poste destinata all’acquisto di ... Si legge su leggioggi.it