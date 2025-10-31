Carta Dedicata a te pubblicato l’elenco dei beneficiari ad Agrigento

Sono 1.611 i nuclei familiari agrigentini che riceveranno il contributo economico previsto dalla “Carta Dedicata a te” per l’anno 2025. Il beneficio, del valore di 500 euro, viene erogato in un’unica soluzione su una carta prepagata ricaricabile e nominativa, destinata all’acquisto di beni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

