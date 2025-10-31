Carta Dedicata a te 2025 | chi ha diritto ai 500 euro per la spesa alimentare e come funziona

Da oggi, 30 ottobre 2025, è ufficialmente attiva la Carta Dedicata a te 2025, la misura contro il caro spesa promossa dal Ministero dell’Agricoltura e gestita da INPS e Poste Italiane. Si tratta di una carta prepagata da 500 euro destinata all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, riservata ai nuclei familiari con ISEE fino a 15.000 euro. Quest’anno le famiglie beneficiarie saranno oltre un milione, con una spesa complessiva pari a 500 milioni di euro. Come spiega la circolare INPS n.1392025, la nuova edizione della Carta “Dedicata a te” si consolida come misura strutturale: il 30% dei beneficiari è composto da nuove famiglie, mentre il 70% riceverà la ricarica automatica sulla carta già in possesso. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Carta Dedicata a te 2025: chi ha diritto ai 500 euro per la spesa alimentare e come funziona

