E’ arrivata la seconda sconfitta stagionale per la Carrarese di Antonio Calabro che, però, sembra essere frutto più di episodi sfortunati che di un’inferiorità rispetto al Cesena. Mister, come avete preso questa battuta d’arresto? "Lascia l’amaro in bocca soprattutto per l’episodio del rigore che non è chiaro neanche rivedendolo a mente fredda e che nasce comunque da un’azione dove c’era stata una spinta a due mani su un nostro giocatore. Abbiamo preso un secondo gol che non dovevamo prendere in una situazione dove eravamo equilibrati, a difesa schierata. La prestazione, però, c’è stata e da quella dobbiamo ripartire". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Carrarese Troppi gol subiti: "Nessuna flessione fisica"