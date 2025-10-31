Carrarese Troppi gol subiti | Nessuna flessione fisica
E’ arrivata la seconda sconfitta stagionale per la Carrarese di Antonio Calabro che, però, sembra essere frutto più di episodi sfortunati che di un’inferiorità rispetto al Cesena. Mister, come avete preso questa battuta d’arresto? "Lascia l’amaro in bocca soprattutto per l’episodio del rigore che non è chiaro neanche rivedendolo a mente fredda e che nasce comunque da un’azione dove c’era stata una spinta a due mani su un nostro giocatore. Abbiamo preso un secondo gol che non dovevamo prendere in una situazione dove eravamo equilibrati, a difesa schierata. La prestazione, però, c’è stata e da quella dobbiamo ripartire". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
Tifosi #Carrarese ieri a #Cesena I numeri dell'infrasettimanale: tinyurl.com/3ds9xb5c - facebook.com Vai su Facebook
Carrarese Troppi gol subiti: "Nessuna flessione fisica" - Il tecnico Calabro analizza la sconfitta di Cesena frutto più di episodi sfortunati "Il dato non mi piace e fa da contraltatre alle reti fatte". Lo riporta sport.quotidiano.net
Arriva una Carrarese in palla. Segna molto, ma subisce tanto - Difficile dar torto ad Antonio Calabro, che sabato con la sua Carrarese ha schiantato il Venezia 3- Segnala msn.com
Serie B, Carrarese-Venezia 3-2: lagunari beffati dalla rimonta tra errori e incertezze - Il Venezia due volte in vantaggio, ma i gol di Adorante e Doumbia non bastano e la Carrarese passa all'ultimo secondo ... Si legge su corrieredelveneto.corriere.it