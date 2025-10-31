Carmine Lamberti assistant bar manager del Caruso Hotel secondo all’Italian Cocktail Championship

di Emilia Filocamo L’immagine più familiare che ho di Carmine Lamberti è il suo sorriso dietro il bancone di legno scuro del bar del Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast. Un sorriso pacato, discreto, elegante che sembra quasi contrastare con la vivacità e con il guizzo delle mani che miscelano, preparano, decorano, versano. Un rituale di gesti che spesso si trasforma quasi in una lenta ipnosi a cui concorrono, con eguale importanza e successo, i profumi, i colori, le parole che raccontano molto di più di un sorso, di una pausa piacevole, e si insinuano nel territorio, negli agrumeti così come nelle rientranze che giocano sul mare con sporgenze rocciose e fanno del paesaggio un virtuosismo per gli occhi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it