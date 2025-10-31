Carlotta Vagnoli Valeria Fonte e Benedetta Sabene | le chat contro Lucarelli Murgia e Sala

Ildifforme.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Su Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e Benedetta Sabene sono accusate di stalking nei confronti di due persone, Serena Mazzini e un uomo, A.S. Nella lunga inchiesta fatta da Selvaggia Lucarelli vengono pubblicate le chat in cui le tre attiviste si sarebbero schierate contro donne come la stessa giornalista, Michela Murgia e Cecilia Sala con parole ed accuse pesnati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

carlotta vagnoli valeria fonte e benedetta sabene le chat contro lucarelli murgia e sala

© Ildifforme.it - Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e Benedetta Sabene: le chat contro Lucarelli, Murgia e Sala

Contenuti che potrebbero interessarti

carlotta vagnoli valeria fonteChiuse le indagini per Vagnoli, Fonte e Sabene, le tre attiviste accusate di stalking - Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e Benedetta Sabene sono le tre attiviste femministe accusate di stalking con due denunce ... Come scrive fanpage.it

Lucarelli-Vagnoli ai ferri corti, Selvaggia pubblica le chat. Insulti alla Murgia. «Social come vendette personali». L’attivista: «Reato di antipatia?» - In un lungo articolo Lucarelli ha messo nero su bianco alcuni dei messaggi che Vagnoli scambiava con Fonte e Sabene (tutte indagate per stalking) nel loro gruppo privato «Fascistelle». Scrive open.online

carlotta vagnoli valeria fonteCarlotta Vagnoli, Valeria Fonte e Benedetta Sabene, femministe accusate di stalking: chiuse le indagini - Indagate per stalking e diffamazione tre attiviste femministe: Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e Benedetta Sabene. Secondo tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Carlotta Vagnoli Valeria Fonte