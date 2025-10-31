carlos alcaraz torna ad allenarsi e vara il piano per vincere finals e coppa davis ferrero e lopez insieme

Carlos Alcaraz è stato clamorosamente eliminato al secondo turno del Masters 1000 di Parigi, perdendo in rimonta contro il britannico Cameron Norrie. Il fuoriclasse spagnolo ha terminato in anticipo la propria avventura sul cemento della capitale francese e ora rischia di perdere lo status di numero 1 del mondo: se Jannik Sinner dovesse alzare al cielo il trofeo, infatti, balzerebbe al comando del ranking ATP. Il campione di Roland Garros e US Open sta cercando di voltare pagina e si è già proiettato verso i prossimi appuntamenti. Come riporta Marca, Carlos Alcaraz si è concesso un solo giorno di riposo dopo la debacle di martedì sera ed è già tornato ad allenarsi in vista degli ultimi due appuntamenti della stagione: le ATP Finals (a Torino, dal 9 al 16 novembre) e le Finals di Coppa Davis (a Bologna, dal 18 al 23 novembre). 🔗 Leggi su Oasport.it

