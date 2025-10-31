Carlos Alcaraz torna ad allenarsi e vara il piano per vincere Finals e Coppa Davis Ferrero e Lopez insieme
Carlos Alcaraz è stato clamorosamente eliminato al secondo turno del Masters 1000 di Parigi, perdendo in rimonta contro il britannico Cameron Norrie. Il fuoriclasse spagnolo ha terminato in anticipo la propria avventura sul cemento della capitale francese e ora rischia di perdere lo status di numero 1 del mondo: se Jannik Sinner dovesse alzare al cielo il trofeo, infatti, balzerebbe al comando del ranking ATP. Il campione di Roland Garros e US Open sta cercando di voltare pagina e si è già proiettato verso i prossimi appuntamenti. Come riporta Marca, Carlos Alcaraz si è concesso un solo giorno di riposo dopo la debacle di martedì sera ed è già tornato ad allenarsi in vista degli ultimi due appuntamenti della stagione: le ATP Finals (a Torino, dal 9 al 16 novembre) e le Finals di Coppa Davis (a Bologna, dal 18 al 23 novembre). 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Carlos Alcaraz è stato sconfitto all'esordio al Masters 1000 di Parigi. Jannik Sinner può approfittare del suo passo falso e tornare in vetta al ranking. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/alcaraz-esce-parigi-cosa-sinner-tornare-numero-uno-837846.html?utm_m - facebook.com Vai su Facebook
Carlos Alcaraz non perdeva una partita che non fosse una dal 19 marzo 2025 (Masters 1000 di Miami vs Goffin)! Un dato che sottolinea la stagione incredibile dello spagnolo #EurosportTennis #RolexParisMasters #Alcaraz #Norrie - X Vai su X
Carlos Alcaraz torna ad allenarsi e vara il piano per vincere Finals e Coppa Davis, Ferrero e Lopez insieme - Come riporta Marca, Carlos Alcaraz si è concesso un solo giorno di riposo dopo la debacle di martedì sera ed è già tornato ad allenarsi in vista degli ultimi due appuntamenti della stagione: le ATP ... Riporta oasport.it
Alcaraz distrutto da Courier: "È un kamikaze". Carlos torna a casa, il piano per salvare la numero 1 da Sinner - Alcaraz distrutto da Courier dopo il ko a Parigi con Norrie: È un kamikaze, impari a gestirsi. Lo riporta sport.virgilio.it
Carlos Alcaraz: "Non direi che sono scarso giocando indoor ma penso che altri..." - Il tennista spagnolo dopo aver perso la finale dell'esibizione di Riad "Six Kings Slam" contro Jannik Sinner ha preferi ... Come scrive msn.com