Carlo III ritira i titoli nobiliari al fratello Andrea coinvolto nel caso Epstein
Coinvolto nell’inchiesta sui reati sessuali legati a Jeffrey Epstein, il fratello del monarca britannico Carlo III, perderà il titolo di principe e dovrà lasciare la sua dimora reale, una decisione senza precedenti per la monarchia britannica. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
