Carlo III ritira i titoli nobiliari al fratello Andrea coinvolto nel caso Epstein

Internazionale.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Coinvolto nell’inchiesta sui reati sessuali legati a Jeffrey Epstein, il fratello del monarca britannico Carlo III, perderà il titolo di principe e dovrà lasciare la sua dimora reale, una decisione senza precedenti per la monarchia britannica. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

carlo iii ritira i titoli nobiliari al fratello andrea coinvolto nel caso epstein

© Internazionale.it - Carlo III ritira i titoli nobiliari al fratello Andrea, coinvolto nel caso Epstein

Argomenti simili trattati di recente

carlo iii ritira titoliCarlo III ritira i titoli nobiliari al fratello Andrea, coinvolto nel caso Epstein - Coinvolto nell’inchiesta sui reati sessuali legati a Jeffrey Epstein, il fratello del monarca britannico Carlo III, perderà il titolo di principe e dovrà lasciare la sua dimora reale, una decisione se ... Si legge su internazionale.it

Re Carlo III toglie i titoli al principe Andrea (e gli leva la casa) - Il sovrano ordina la rimozione formale di ogni titolo reale e dispone lo sfratto da Royal Lodge: Andrea, travolto dagli scandali Epstein, diventa semplicemente Andrew Mountbatten- panorama.it scrive

carlo iii ritira titoliRe Carlo III caccia il fratello Andrea da Royal Lodge: "Coinvolto nel caso Epstein, privato di tutti i suoi titoli" - Buckingham Palace spiega che queste misure "sono ritenute necessarie, nonostante il principe continui a negare le accuse a suo carico". Segnala affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Carlo Iii Ritira Titoli