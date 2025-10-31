Cargill Tamajo convoca tavolo tecnico il 5 novembre | De Leo FI chiede soluzioni per evitare i licenziamenti

"La vertenza Cargill è complessa e delicata, ma le istituzioni non si fermano. L'assessore regionale alle Attività Produttive, Edmondo Tamajo, ha convocato per il 5 novembre un tavolo tecnico presso l'Assessorato per avviare un confronto concreto tra azienda, lavoratori e parti sociali". Lo rende noto il deputato regionale di Forza Italia Alessandro De Leo. "Questo tavolo - aggiunge De Leo - rappresenta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

