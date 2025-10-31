Carenza di farmaci per i pazienti oncologici il caso finisce in Parlamento con un' interrogazione di Fina Pd

Chietitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diventa un caso nazionale la vicenda della presunta carenza di farmaci oncologici alla Asl di Chieti denunciata da alcuni pazienti e rilanciata in due occasioni in consiglio regionale dal consigliere del Partito Democratico Antonio Di Marco.  Il senatore abruzzese dem Michele Fina, infatti, ha. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

carenza farmaci pazienti oncologiciA Chieti mancano i farmaci oncologici, il caso in Parlamento - Diventa un caso nazionale la vicenda della presunta carenza di farmaci oncologici alla Asl di Chieti denunciata da alcuni pazienti e rilanciata in due occasioni in consiglio regionale dal consigliere ... Si legge su ansa.it

OSPEDALE LANCIANO: PALMIERI, “NESSUNA CARENZA FARMACI” - LANCIANO – “Ho risposto in tempo reale ad Antonio Di Marco, scrivendo a chiare lettere che non sussistono criticità nell’approvvigionamento dei farmaci chemioterapici all’ospedale di Lanciano né sospe ... Segnala abruzzoweb.it

“MANCANO FARMACI ONCOLOGICI ALL’OSPEDALE DI LANCIANO”: DI MARCO SCRIVE AL MANAGER ASL - LANCIANO – “Sono trascorsi oltre due mesi e mezzo dalla mia precedente comunicazione indirizzata al Suo Ufficio, avente ad oggetto la segnalazione di carenza di farmaci chemioterapici destinati ai paz ... Si legge su abruzzoweb.it

Cerca Video su questo argomento: Carenza Farmaci Pazienti Oncologici