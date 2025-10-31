Carenza di farmaci per i pazienti oncologici il caso finisce in Parlamento con un' interrogazione di Fina Pd
Diventa un caso nazionale la vicenda della presunta carenza di farmaci oncologici alla Asl di Chieti denunciata da alcuni pazienti e rilanciata in due occasioni in consiglio regionale dal consigliere del Partito Democratico Antonio Di Marco. Il senatore abruzzese dem Michele Fina, infatti, ha. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Scopri altri approfondimenti
“Nessuna carenza di farmaci a Lanciano”, il direttore generale della Asl replica al consigliere regionale Antonio Di Marco «Ho risposto in tempo reale ad Antonio Di Marco, scrivendo a chiare lettere che non sussistono criticità nell’approvvigionamento dei farm - facebook.com Vai su Facebook
A Chieti mancano i farmaci oncologici, il caso in Parlamento - Diventa un caso nazionale la vicenda della presunta carenza di farmaci oncologici alla Asl di Chieti denunciata da alcuni pazienti e rilanciata in due occasioni in consiglio regionale dal consigliere ... Si legge su ansa.it
OSPEDALE LANCIANO: PALMIERI, “NESSUNA CARENZA FARMACI” - LANCIANO – “Ho risposto in tempo reale ad Antonio Di Marco, scrivendo a chiare lettere che non sussistono criticità nell’approvvigionamento dei farmaci chemioterapici all’ospedale di Lanciano né sospe ... Segnala abruzzoweb.it
“MANCANO FARMACI ONCOLOGICI ALL’OSPEDALE DI LANCIANO”: DI MARCO SCRIVE AL MANAGER ASL - LANCIANO – “Sono trascorsi oltre due mesi e mezzo dalla mia precedente comunicazione indirizzata al Suo Ufficio, avente ad oggetto la segnalazione di carenza di farmaci chemioterapici destinati ai paz ... Si legge su abruzzoweb.it