Caravaggio in movimento | al teatro Samonà lo spettacolo che unisce danza e arte visive

“Arte & danza, movimento, corpo e colori: Caravaggio in Movimento” è lo spettacolo, promosso dal Museo diffuso dei 5 Sensi di Sciacca in collaborazione con la Fondazione Mediterranea Arte e l’Asd L.A. Danza di Aurelia Lalicata, in programma l’8 e 9 novembre al teatro Popolare Samonà di Sciacca. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

News recenti che potrebbero piacerti

Roberto Bolle Official Page. . Il balletto in due atti CARAVAGGIO sta arrivando al Teatro Carlo Felice di Genova! ? Riscopriamo il genio di Michelangelo Merisi attraverso le parole di Jacopo Veneziani, tratte dal programma televisivo di Roberto Bolle "Viv - facebook.com Vai su Facebook

"Caravaggio in movimento": al teatro Samonà lo spettacolo che unisce danza e arte visive - “Arte & danza, movimento, corpo e colori: Caravaggio in Movimento” è lo spettacolo, promosso dal Museo diffuso dei 5 Sensi di Sciacca in collaborazione con la Fondazione Mediterranea Arte e l’Asd L. Come scrive agrigentonotizie.it