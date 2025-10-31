Caravaggio in movimento | al teatro Samonà lo spettacolo che unisce danza e arte visive

Agrigentonotizie.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arte & danza, movimento, corpo e colori: Caravaggio in Movimento” è lo spettacolo, promosso dal Museo diffuso dei 5 Sensi di Sciacca in collaborazione con la Fondazione Mediterranea Arte e l’Asd L.A. Danza di Aurelia Lalicata, in programma l’8 e 9 novembre al teatro Popolare Samonà di Sciacca. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

