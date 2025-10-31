Caramelle sorprese ' mostruose' e allestimenti a tema | tutto pronto per i festeggiamenti di Halloween
Dolcetto o scherzetto, premi a sorpresa e tantissimi palloncini colorati per festeggiare il giorno più pauroso dell'anno: Halloween. Balloon Shop Forlì, il negozio specializzato in palloncini e decorazioni per ogni tipo di festa, per anni localizzato in corso della Repubblica e che da febbraio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
