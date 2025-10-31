Carabinieri Benevento cambio al vertice | Matera ringrazia Calandro
Tempo di lettura: 2 minuti “Desidero esprimere riconoscenza profonda, per il lavoro che ha posto in essere sul territorio, all’indirizzo del Colonnello Enrico Calandro che, destinato a nuovo incarico a Napoli” dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera nel commentare l’avvicendamento ai vertici di via Almerico Meomartini. “Sotto la sua guida – insiste Matera – abbiamo continuato ad avere forte la percezione rispetto alla presenza dei Carabinieri che, come lo stesso Calandro ha affermato, si è tradotta anche in un abbattimento di reati di furti e in importanti risposte per quel che riguarda l’identificazione degli autori di odiosi episodi di truffe. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
