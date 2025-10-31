Car of the Year 2026 la sfida entra nel vivo Scelte le sette finaliste – FOTO

‹ › 1 7 citroen c5 aircross. ‹ › 2 7 dacia bigster. ‹ › 3 7 fiat grande panda. ‹ › 4 7 kia ev4. ‹ › 5 7 mercedes cla. ‹ › 6 7 renault 4. ‹ › 7 7 skoda elroq. È ufficiale: la corsa al titolo di Car of the Year 2026 entra nella fase decisiva. La giuria, composta da 60 membri provenienti da 23 Paesi europei, ha selezionato i sette finalisti tra 35 modelli in gara. Il vincitore sarà annunciato il 9 gennaio 2026, durante il Brussels International Motor Show. Dopo le prime prove tecniche di settembre al Tannistest in Danimarca, i modelli rimasti in gara sono, in ordine alfabetico: Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA, Renault 4 e Škoda Elroq. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Car of the Year 2026, la sfida entra nel vivo. Scelte le sette finaliste – FOTO

