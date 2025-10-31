Capuano | C’è un posto strano dove ritengono che un allenatore andando alla Juventus diventi un infame
Giovanni Capuano ha pubblicato un tweet provocatorio su X, commentando il trattamento riservato a Spalletti da parte dei tifosi azzurri. Il noto giornalista sottolinea come l’attuale allenatore del Napoli sia un simbolo della Vecchia Signora e il suo ds un tifoso sfegatato. Il tweet di Capuano. “C’è un posto strano dove ritengono che un allenatore, che ha vinto uno scudetto stando lì due stagioni, andando alla #Juventus diventi automaticamente un infame. Lo stesso trattamento lo hanno riservato ad altri prima. Poi tifano uno juventino nell’anima (#Conte) e hanno un direttore sportivo ultrà juventino (#Manna). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
