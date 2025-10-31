Capre in strada ad Altofonte caos e lunghe file di auto sulla Palermo-Sciacca

Lunghe code sulla Palermo-Sciacca fino allo svincolo di Altofonte, a cuasa di un gregge di capre che ha invaso la carreggiata e ha percorso alcune centinaia di metri della statale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che sono riusciti a bloccare gli animali in un'area di sosta. Sono arrivati. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Artigiani del Bosco. . Rocky era solo, sul ciglio della strada. Oggi vive libero, e la sua storia è diventata un simbolo. Con Artigiani del Bosco puoi fare lo stesso: trasformare il volto del tuo cane o gatto in un ciondolo che racconta amore, cura e libertà. Parte - facebook.com Vai su Facebook

Capre in strada ad Altofonte, caos e lunghe file di auto sulla Palermo-Sciacca - Sciacca fino allo svincolo di Altofonte, a cuasa di un gregge di capre che ha invaso la carreggiata e ha percorso alcune centinaia di metri della statale. mondopalermo.it scrive

Capre sulla statale Palermo Sciacca, caos e lunghe code - La causa stavolta non l’incidente stradale, ma un gruppo di capre che sono entrate nella carreggiata e hanno percorso alcune ... Lo riporta mondopalermo.it

Capre in strada ad Altofonte, caos e lunghe code sulla Palermo-Sciacca - La causa stavolta non un incidente, ma un gregge di capre che ha invaso la carreggiata e ha percorso alcune centinaia di metr ... Come scrive msn.com