Cappelli da strega abiti scheletro e trucco da sposa cadavere Gli outfit per la notte del 31 ottobre con cui fare colpo senza sforzo 

N iente panico. Sia che l’invito ad una festa a tema sia arrivato settimane fa, sia che si tratti di un evento last minute, non occorre preoccuparsi. Trovare il travestimento per la notte più spaventosa dell’anno è più semplice di quanto si pensi. Tra cappelli inconfondibili, make-up strategico e abiti riciclati, gli outfit donna per Halloween 2025 colpiscono nel segno, senza troppo sforzo. Heidi Klum telefono casa: l’incredibile travestimento da E.T. per il party di Halloween X In vista di una serata in discoteca o di una cena tra amici, dunque, si potrà fare affidamento su costumi sempre attuali e scenografici. 🔗 Leggi su Iodonna.it

