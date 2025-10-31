Capotreno accerchiato e picchiato alla stazione di Laveno Mombello | si cercano 4 ragazzi
Un capotreno è stato aggredito da 4 giovani, forse minorenni, alla stazione ferroviaria di Laveno-Mombello (Varese). Il gruppo, fuggito prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, l'avrebbe accerchiato e picchiato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sapri. 48 enne di Mercato San Severino trovato morto sul treno regionale 5239 . È un 48 enne di Mercato San Severino l’uomo trovato cadavere sul treno regionale Napoli-Sapri. Il convoglio è arrivato nella stazione di Sapri alle 18, il capotreno ha visto l’uomo - facebook.com Vai su Facebook
Capotreno accerchiato e picchiato alla stazione di Laveno Mombello: si cercano 4 ragazzi - Un capotreno è stato aggredito da 4 giovani, forse minorenni, alla stazione ferroviaria di Laveno- Scrive fanpage.it
Laveno Mombello, capotreno Trenord circondato e picchiato alla stazione: caccia a quattro minorenni - L'aggressione è avvenuta nel primo pomeriggio di venerdì alla stazione ferroviaria della cittadina sul Lago Maggiore capolinea delle corse che da Milano Cadorna arrivano fino alle sponde del Verbano. Secondo milano.corriere.it
Capotreno accerchiato e ferito alla stazione di Laveno Mombello - Il fatto avvenuto poco prima delle 14 di venerdì in stazione: l’uomo trasportato in ambulanza a Cittiglio con sospette fratture al naso ... Scrive varesenews.it