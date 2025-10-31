Capello | Io lui Ninetto Davoli Riva pallone cene e Tocai Vi racconto il Pasolini calciatore

Don Fabio ricorda l’amico intellettuale: "Andavo d’estate a Grado per le sabbiature, c'era anche lui e organizzavamo partite con squadre miste di calciatori e artisti. Poi si mangiava, si beveva, e si parlava di tutto. Era un intellettuale ma non se la tirava, solo i mediocri lo fanno.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Capello: "Io, lui, Ninetto Davoli, Riva... pallone, cene e Tocai. Vi racconto il Pasolini calciatore"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Fabio Capello: «Io, Pasolini e quei nostri tiri corsari» - È possibile che quel 2 novembre di 50 anni fa, all'Idroscalo di Ostia, insieme alla morte Pier Paolo Pasolini abbia trovato anche una uscita di scena dolorosamente degna della ... Come scrive ilgazzettino.it

Ninetto Davoli: «Roma ha perso l'umanità, non c'è più il "volesse bene". E Pasolini lo aveva predetto» - Fu un incontro casuale, vai a immaginare che lo fanno Papa, che fatalità. Come scrive roma.corriere.it

Ninetto Davoli: "Progresso che disastro, oggi la gente non si parla" - Il Reggio Film Fest omaggia uno tra i ‘figli’ di Calabria, Ninetto Davoli e lo fa assegnandogli il ‘Premio alla Carriera’. Riporta rainews.it