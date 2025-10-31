Lucca. Caparezza torna il 31 ottobre con il nuovo album “Orbit orbit” accompagnato dall’omonimo comic book, una nuova opera che esalta le sue due anime di musicista, di appassionato e sceneggiatore di fumetti. « Non volevo che questo disco fosso troppo connotato – ha ammesso – Non ho spinto sull’acceleratore nello scrivere i testi, volevo fare il rap ma questo disco è quasi parlato, cosa che ho voluto e ho cercato, questa musica deve camminare in avanti come diceva Battisti. Forse non ho realizzato un concept album ma tematico sì perché i testi sono impegnativi e me ne sono reso conto solo dopo averlo scritto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Caparezza pubblica il 31 ottobre il nuovo album “Orbit orbit” e tornerà live nel 2026