Caparezza pubblica il 31 ottobre il nuovo album Orbit orbit e tornerà live nel 2026
Lucca. Caparezza torna il 31 ottobre con il nuovo album “Orbit orbit” accompagnato dall’omonimo comic book, una nuova opera che esalta le sue due anime di musicista, di appassionato e sceneggiatore di fumetti. « Non volevo che questo disco fosso troppo connotato – ha ammesso – Non ho spinto sull’acceleratore nello scrivere i testi, volevo fare il rap ma questo disco è quasi parlato, cosa che ho voluto e ho cercato, questa musica deve camminare in avanti come diceva Battisti. Forse non ho realizzato un concept album ma tematico sì perché i testi sono impegnativi e me ne sono reso conto solo dopo averlo scritto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il prossimo 31 ottobre, dopo quattro anni di assenza, Caparezza torna con un nuovo album intitolato “Orbit Orbit” che sin dalla presentazione appare come un progetto del tutto inedito visto che verrà pubblicato insieme ad un fumetto di cui l’artista pugliese è lo - facebook.com Vai su Facebook
Caparezza presenta “Orbit Orbit” a Lucca Comics & Games 2025: dalla rinascita attraverso i fumetti alla libertà creativa - La cornice di Lucca Comics & Games 2025 ha accolto la conferenza stampa di Caparezza dedicata a Orbit Orbit, il progetto che rappresenta il culmine di un ... Come scrive drcommodore.it
I viaggi siderali di Caparezza. "Continuo la missione rap" - L'artista pubblica un disco e un fumetto restando fuori dal tunnel delle mode: "Non scrivo sui social da 3 anni" ... Da msn.com
Caparezza, testo e significato della canzone Io sono il viaggio che esce oggi - Il brano affronta il tema della rinascita e della trasformazione e riflette sul percorso umano come esperienza di costante cambiamento ... Secondo tg24.sky.it