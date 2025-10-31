Caparezza | Ho perso l' udito ora uso apparecchi acustici Non volevo ammettere di avere questo problema

Era il 2022 quando Caparezza raccontò di soffrire di acufene e ipoacusia, il primo un disturbo a carico dell'orecchio che si manifesta con una percezione sonora simile a un fischio, a un ronzio o a uno scampanellio seppur in assenza di rumori esterni, e il secondo che rende difficile sentire bene. 🔗 Leggi su Today.it

Caparezza: "Dopo l’acufene ho perso l’udito e ora uso apparecchi acustici. Ma i pensieri macabri sono il passato" - "È un disco felice, i tempi negativi sono andati", dice Caparezza parlando di Orbit orbit, il nuovo album gemello di un fumetto da lui scritto ... Come scrive msn.com

