Caparezza | Ho gli apparecchietti acustici è il primo disco che voi sentirete meglio di me

«I l disco è positivo, solare» ripete più volte Caparezza, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. Il cantante racconta come è nato il suo nuovo progetto Orbit orbit, un album che arriva in parallelo a un fumetto omonimo di cui ha scritto la sceneggiatura, in uscita oggi, 31 ottobre. Dietro quella luce ritrovata, però, c’è una lunga ombra fatta di dolore e silenzio. Dopo anni di successi e di sperimentazioni, il rapper di Molfetta ha dovuto affrontare una doppia sfida: l’ acufene, quel ronzio continuo che accompagna chi ne soffre giorno e notte, e una successiva ipoacusia – una perdita parziale dell’udito – che ha rischiato di farlo smettere con la musica. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Caparezza: «Ho gli apparecchietti acustici, è il primo disco che voi sentirete meglio di me»

Argomenti simili trattati di recente

“Convivo con gli apparecchi acustici per l’ipoacusia, li consiglierei a chiunque fa musica ed ha questo problema ma non lo vuole ammettere”: così Caparezza - Il rapper pugliese rivela i suoi problemi di udito nel presentare "Orbit Orbit", nuovo album accompagnato da un fumetto ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Caparezza: "Dopo l’acufene ho perso l’udito e ora uso apparecchi acustici. Ma i pensieri macabri sono il passato" - "È un disco felice, i tempi negativi sono andati", dice Caparezza parlando di Orbit orbit, il nuovo album gemello di un fumetto da lui scritto ... Segnala msn.com

Caparezza pubblica il 31 ottobre il nuovo album “Orbit orbit” e tornerà live nel 2026 a Bari - Caparezza torna il 31 ottobre con il nuovo album “Orbit orbit” accompagnato dall’omonimo comic book, una nuova opera che esalta le sue due anime di musicista, di appassionato e sceneggiatore di ... Scrive pugliapress.org