Caparezza è un’ostrica Orbit Orbit la sua perla

Tempo fa, parecchio tempo fa, mi è capitato di scambiare due chiacchiere sui social con un amico e collega di vecchissima data. Il tema era appunto l’invecchiamento, mio e suo, e come questo invecchiamento ci stesse spingendo verso un costante stato di commozione perpetua. A dirla tutta, a cominciare era stato lui, Piersandro Pallavicini, il quale aveva scritto un ennesimo post nel quale parlava di come si fosse messo a piangere per non ricordo ovviamente cosa. Io mi ero attaccato a lui, nella sezione commenti, il social in questione essendo entrambi degli anni Sessanta non poteva che essere Facebook, prima prendendolo bonariamente in giro, poi ammettendo che capitava spesso anche a me. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Caparezza è un’ostrica, Orbit Orbit la sua perla

Contenuti che potrebbero interessarti

Caparezza Annuncia “Orbit Orbit”: Tra Fumetto e Musica il Suo Nono Album in Arrivo il 31 Ottobre 2025 - Caparezza torna a stupire i fan e lo fa con un progetto ambizioso, “Orbit Orbit“, che unisce due grandi passioni: musica e fumetto. atomheartmagazine.com scrive

Caparezza annuncia il nuovo progetto: Orbit Orbit, disco di inediti + libro a fumetti [FOTO] - L’annuncio bomba di Caparezza: in arrivo il nuovo ambizioso progetto che comprenderà un nuovo disco e un libro a fumetti scritto e sceneggiato da lui Ci siamo, Caparezza sta per tornare: lo farà a ... Secondo lascimmiapensa.com

Caparezza, a sorpresa il primo singolo dal disco-fumetto 'Orbit Orbit' - In occasione del suo compleanno e a quattro anni di distanza dal suo ultimo lavoro discografico, Caparezza sorprende i fan e pubblica oggi a sorpresa 'Io sono il viaggio', il primo singolo estratto ... Riporta adnkronos.com