A Lucca Comics and Games, Caparezza presenta il suo primo progetto come sceneggiatore di fumetti, Orbit Orbit, lavoro che poi a dato vita ad un album strettamente legato all'opera cartacea. Caparezza nel confermarsi artista eclettico e imprevedibile porta a Lucca Comics and Games un lavoro interessante e decisamente particolare. Un fumetto, da lui sceneggiato, e un disco, Orbit orbit, che si compenetrano e completano in una magia crossmediale in grado di raccontare il complesso universo di un artista che, negli anni, ci ha abituato a progetti complessi ma che stavolta, ancora di più, ha superato ogni aspettativa o idea pregressa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Caparezza: “È necessario confrontarsi con la vita, non con il momento”