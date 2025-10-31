Caparezza | Dopo l' acufene ho perso l' udito non provavo più felicità nella musica ma il fumetto mi ha salvato

Dopo i problemi con l'udito, l’artista ha ritrovato la libertà nell’immaginazione. Con Orbit Orbit, disco e fumetto insieme, racconta la rinascita attraverso la creatività. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Caparezza: «Dopo l'acufene ho perso l'udito, non provavo più felicità nella musica, ma il fumetto mi ha salvato»

