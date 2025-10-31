Caparezza | Dopo l' acufene ho perso l' udito non provavo più felicità nella musica ma il fumetto mi ha salvato

Vanityfair.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo i problemi con l'udito, l’artista ha ritrovato la libertà nell’immaginazione. Con Orbit Orbit, disco e fumetto insieme, racconta la rinascita attraverso la creatività. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

caparezza dopo l acufene ho perso l udito non provavo pi249 felicit224 nella musica ma il fumetto mi ha salvato

© Vanityfair.it - Caparezza: «Dopo l'acufene ho perso l'udito, non provavo più felicità nella musica, ma il fumetto mi ha salvato»

Contenuti che potrebbero interessarti

caparezza dopo acufene hoCaparezza: «Dopo l'acufene ho perso l'udito, non provavo più felicità nella musica, ma il fumetto mi ha salvato» - Dopo aver affrontato ipoacusia e paura di perdere l’udito, l’artista ha ritrovato la libertà nell’immaginazione. Riporta vanityfair.it

caparezza dopo acufene hoCaparezza: "Dopo l’acufene ho perso l’udito e ora uso apparecchi acustici. Ma i pensieri macabri sono il passato" - "È un disco felice, i tempi negativi sono andati", dice Caparezza parlando di Orbit orbit, il nuovo album gemello di un fumetto da lui scritto ... Segnala msn.com

caparezza dopo acufene hoCaparezza si racconta: dall’acufene alla sordità parziale e al nuovo disco - «I l disco è positivo, solare» ripete più volte Caparezza, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. Da iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Caparezza Dopo Acufene Ho