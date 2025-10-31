Caparezza disco e fumetto | Quanta libertà nei cartoon Il pop dovrebbe imparare

Lucca, 31 ottobre 2025 – È un cerchio che si chiude, inconsapevolmente, come lo stesso artista ha confermato. Orbit Orbit è il nome del nuovo album di Caparezza, in uscita oggi, ma è anche quello del primo fumetto da lui interamente sceneggiato e disegnato da un “dream team“ di Sergio Bonelli Editore. Possiamo dire che tutto è nato qui a Lucca Comics & Games? “Nel 2021 ero in una zona emotiva orribile, tra ipocusia e acufene. Simone Bianchi mi propose di fare una variant cover di Exuvia e mi ha convinto. Sono stato qui due giorni e guardandomi intorno ho ritrovato il sorriso. Ho sempre amato il fumetto e “da grande“ ho sempre desiderato fare il fumettista. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caparezza disco e fumetto: “Quanta libertà nei cartoon. Il pop dovrebbe imparare”

Contenuti che potrebbero interessarti

COMICS NEWS: DISCO-FUMETTO "ORBIT ORBIT" Dopo aver annunciato l’attesissimo ritorno al live nella prossima estate, Caparezza arriva con una nuova grande sorpresa: il 31 ottobre esce Orbit Orbit, il suo nuovo disco, accompagnato da un fumetto, c - facebook.com Vai su Facebook

Caparezza: “Nel nuovo disco non ci sono feat” rockol.it/news-754941/ca… - X Vai su X

Caparezza disco e fumetto: “Quanta libertà nei cartoon. Il pop dovrebbe imparare” - Lucca, 31 ottobre 2025 – È un cerchio che si chiude, inconsapevolmente, come lo stesso artista ha confermato. lanazione.it scrive

Caparezza arriva con Orbit Orbit, nuovo disco e fumetto - Esce il 31 ottobre il nono disco del cantautore pugliese Caparezza, Orbit Orbit, che sarà accompagnato e accompagnerà un'omonimo fumetto. Da libreriamo.it

Caparezza rinasce con «Orbit Orbit»: «A 52 anni sono libero: il fumetto mi ha salvato, la musica non è più un fardello» - book dopo 4 anni di silenzio: «Vivo con gli apparecchi acustici, ma sono felice di aver portato a termine questo lavoro». Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it