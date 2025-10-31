capalbio una speranza per il cinema

CAPALBIO Grande fermento per il cinema a Capalbio. Proprio in queste ore, nel territorio della Piccola Atene, vengono girate alcune scene del prossimo film di Umberto Carteni. Nel cast, tra i tanti attori, anche Marco Giallini e Max Tortora. "Capalbio è un luogo in cui il cinema è sempre più protagonista – commenta il sindaco Gianfranco Chelini –. Nonostante le tante difficoltà del settore, come la tax credit e il taglio dei fondi, il nostro territorio crediamo che rappresenti una speranza per la cinematografia, grazie alla riapertura della sala polifunzionale di Borgo Carige, alla nascita del Capalbio Film Festival, alle proiezioni nel fine settimane e ai tanti episodi di girati che si registrano nella nostra area. 🔗 Leggi su Lanazione.it

