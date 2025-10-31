Caos via Appia il comune di Sant’Antimo diffida l’EAV | Apertura corsia entro 20 novembre
Riaprire il senso di marcia in direzione Aversa (uscita Asse Mediano) entro il 20 novembre, ripristinare il manto stradale nelle corsie attigue ai cantieri e comunicare un cronoprogramma definito per il completamento delle opere della via Appia (via Colonne, Mc Donald’s, KFC, Caseificio). Sono questi i tre interventi che il Comune di Sant’Antimo, mediante una . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
