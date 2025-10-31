di Massimo Cherubini Un autoarticolato è finito di traverso sulla carreggiata bloccando completamente il traffico. Il sinistro è avvenuto ieri mattina verso le 10,45 sulla provinciale 478 che collega Radicofani a Sarteano, quando un autoarticolato, un "bilico", è sbandato. La motrice è finita fuori strafa nel lato opposto della carreggiata, il rimorchio ha ostruito le due corsie di marcia. Illeso il conducente, forse tradito dall’asfalto viscido per l’abbondante pioggia che stava cadendo in quel momento nella zona. Il pesante autoarticolato è come se si fosse piegato. La motrice, come si vede dalla foto, si è fermata fuori dalla strada rivolta verso l’altro senso di marcia, il grosso rimorchio, si è intraversato occupando l’intera strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caos per l’incidente di un mezzo pesante