Caos Pd la commissione nazionale pronta ad annulla il voto per la segreteria provinciale

Il Partito democratico provinciale di Terni si avvia verso una svolta dopo mesi di tensioni interne, ricorsi e contro ricorsi. Secondo fonti ufficiose, la commissione nazionale di garanzia del Pd avrebbe infatti confermato la decisione della commissione regionale, annullando l’elezione di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Caos raccolta rifiuti porta a porta a Carrara: Montesarchio, ex presidente commissione ambiente chiede un cambio di management - facebook.com Vai su Facebook

Caos nella commissione Covid: Pd e M5s si lamentano, “Si lavora troppo” - Il Fatto Quotidiano difende Conte e Speranza mentre infuria la polemica sul ritmo dei lavori e sulle audizioni sui ritardi e gli errori nella gestione della pandemia. Secondo msn.com

CAOS SANITÀ/ Piano OMS, NITAG, Commissione covid: le scorie politiche lasciate dal Covid - Il covid è sotto controllo dal punto di vista sanitario ma è argomento di scontro politico dove è stato il pretesto per evitare un confronto sui contenuti ... Si legge su ilsussidiario.net

Presidente commissione garanzia Sicilia del Pd si dimette - Il presidente della commissione regionale di garanzia del Pd in Sicilia, Filippo Marciante, ha rassegnato le dimissioni dalla sua carica stamattina, con una lettera formale inoltrata sia alla ... Si legge su ansa.it