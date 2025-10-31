Caos in serie A | un’altra panchina a rischio Proprio lui!

Dopo l’esonero di Igor Tudor c’è un altro tecnico che trema. L’allontanamento dell’allenatore croato e l’arrivo di Luciano Spalletti potrebbero essere seguiti da un altro scossone in serie A. Dentro o fuori per Stefano Pioli: Fiorentina-Lecce di domenica appare come l’ultima chiamata. Due mesi fa nessuno immaginava un simile bivio, ma la realtà della Serie A è impietosa: Viola penultimi, soli 4 punti, zero vittorie dopo nove gare. Il margine d’errore è azzerato e il futuro del tecnico passa da questi novanta minuti. La crisi è nata tra risultati deludenti e un gioco che non decolla. Le cadute interne con Napoli e Como hanno incrinato la fiducia; poi i passi falsi con Pisa, Roma, Milan, Bologna e Inter hanno certificato il crollo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

