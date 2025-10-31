Canzoni fasciste nella sede FdI a Parma | il video virale Sdegno del sindaco e il Pd attacca

Parma, 31 ottobre 2025 – Scoppia il caso dei  cori fascisti nella sede di Fratelli d’Italia a Parma. Tutto parte da un video diventato virale sul web che immortala un gruppo di giovani all’interno dei locali in Borgo del Parmigianino, nel centro città, utilizzati da Gioventù Nazionale, il ramo giovanile del partito: cantano la canzone ‘ Me ne frego ’, inno squadrista che recita così: “Se il sol dell'avvenire è rosso di colore, me ne frego di morire sventolando il tricolore! Ce ne freghiamo della galera, camicia nera trionferà. Se non trionfa sarà un macello col manganello e le bombe a man!”. Il gruppo poi inneggia a Mussolini: “ Duce, Duce!”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

