’Cantine aperte’ Eventi visite guidate e degustazioni
Da domani all’11 novembre i produttori del Movimento Turismo del Vino Toscana apriranno le porte per vivere insieme agli appassionati l’autunno e scoprire tutte le storie legate al giorno di San Martino, una delle ricorrenze più amate del calendario rurale che celebra l’arrivo del vino nuovo. Vediamo il programma (dettagli completi su www.mtvtoscana.com ). Ad Arezzo a Villa La Ripa località Antria ([email protected] - 335.1003351) l’8 novembre alle 16 tour guidato della cantina con assaggio. Per le famiglie con bambini dai 3 agli 8 anni alle 16 previsto un laboratorio di cucina in inglese. Al Castello Vicchiomaggio (via Vicchiomaggio, 4. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Radio Punto Zero Tre Venezie. . CANTINE APERTE SAN MARTINO Sabato 8 e domenica 9 novembre 2025 Segnate le date in agenda, perché il Friuli Venezia Giulia vi aspetta per Cantine Aperte a San Martino! Un weekend unico per scoprire — e riscoprire - facebook.com Vai su Facebook
Visite guidate ed eventi: torna “Musei che brillano” - Dopo il successo dell’edizione 2024, prende il via sabato 24 maggio la seconda edizione di “Musei che brillano”, la rassegna nata per promuovere, attraverso eventi e iniziative serali, i luoghi della ... Segnala bergamonews.it