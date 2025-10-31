Cantieri post alluvione sull' E45 Buonguerrieri FdI fa il punto | A novembre conclusi buona parte dei lavori
Procedono i lavori per migliorare, dopo l'alluvione di maggio 2023, la viabilità della E45 che si sviluppa lungo le province di Forlì-Cesena e Ravenna per un totale di circa 90 chilometri, e si estende nel tratto romagnolo dal comune di Verghereto (confine Toscana) al comune di Ravenna. A fare il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
