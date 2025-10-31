Cantieri del tram riapre San Felice ma chiude ancora Ugo Bassi | deviazioni e bus

Bolognatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha riaperto venerdì, con un giorno in anticipo, un tratto di via San Felice che era interessato dai cantieri della linea Rossa del tram. Una boccata d’ossigeno per residenti e attività, ma i cantieri si spostano subito altrove e il nodo tram di Ugo Bassi-Marconi-San Felice è pronto a entrare nel. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Tram, il cantiere si sposta nella parte nord di via Ugo Bassi - Si comincia dopo il weekend, con la cantierizzazione della parte nord di via Ugo Bassi, fino all’incrocio con via San G ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

cantieri tram riapre sanTram, il cantiere avanza su via Ugo Bassi: dal 3 novembre cambiano viabilità e i percorsi dei bus. Ecco come - Bologna, 31 ottobre 2025 – I cantieri per il tram a Bologna avanzano e dopo la riapertura (in anticipo) di via San Felice , da lunedì 3 novembre si registrerà una nuova modifica nel tratto finale di ... Come scrive msn.com

Tram, riaperta San Felice tra via della Grada e Abbadia - Ha riaperto oggi, in anticipo di un giorno, via San Felice, dall’incrocio con via della Grada fino a via dell’Abbadia. sassuolo2000.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cantieri Tram Riapre San