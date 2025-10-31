Cantieri del tram riapre San Felice ma chiude ancora Ugo Bassi | deviazioni e bus
Ha riaperto venerdì, con un giorno in anticipo, un tratto di via San Felice che era interessato dai cantieri della linea Rossa del tram. Una boccata d’ossigeno per residenti e attività, ma i cantieri si spostano subito altrove e il nodo tram di Ugo Bassi-Marconi-San Felice è pronto a entrare nel. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
CANTIERI A BOLOGNA "Alcuni dei principali cantieri del Tram in centro storico stanno per concludersi - scrive il sindaco di Bologna Matteo Lepore nel proprio profilo Facebook - dai primi di novembre termineranno i lavori in un ampio tratto di via Indipendenza - facebook.com Vai su Facebook
Cantieri del tram a Bologna, a che punto sono i lavori in centro storico: i tempi per le vie Indipendenza, Riva Reno e San Felice - X Vai su X
Tram, il cantiere si sposta nella parte nord di via Ugo Bassi - Si comincia dopo il weekend, con la cantierizzazione della parte nord di via Ugo Bassi, fino all’incrocio con via San G ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Tram, il cantiere avanza su via Ugo Bassi: dal 3 novembre cambiano viabilità e i percorsi dei bus. Ecco come - Bologna, 31 ottobre 2025 – I cantieri per il tram a Bologna avanzano e dopo la riapertura (in anticipo) di via San Felice , da lunedì 3 novembre si registrerà una nuova modifica nel tratto finale di ... Come scrive msn.com
Tram, riaperta San Felice tra via della Grada e Abbadia - Ha riaperto oggi, in anticipo di un giorno, via San Felice, dall’incrocio con via della Grada fino a via dell’Abbadia. sassuolo2000.it scrive