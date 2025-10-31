Cantieri a febbraio Il ministro del ponte cambia programmi
Tra la promessa di guerra totale e la sterzata verso consigli molto più miti ci passa un vertice di maggioranza: quello convocato ieri mattina a palazzo Chigi da Giorgia Meloni. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Dopo ore di polemiche incrociate e accuse pensati tra governo e giudici, il Ministro Matteo Salvini ha annunciato che il governo attenderà le motivazioni della Corte dei Conti a fine novembre, per poi rispondere e partire quindi con i cantieri a febbraio 2026. Sli - facebook.com Vai su Facebook
Ponte sullo Stretto, Salvini fa chiarezza: “maggioranza compatta, piena sintonia con Meloni e Tajani. Via cantieri a febbraio anzichè novembre dopo no della Corte dei Conti” - “Attendiamo con estrema tranquillità i rilievi della Corte dei Conti a cui siamo convinti di poter rispondere punto su punto. Lo riporta strettoweb.com
Vertice sul Ponte, Salvini tira dritto: «Partiremo con i cantieri a febbraio» - Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture dopo la riunione d'urgenza convocata a Palazzo Chigi per la bocciatura della Corte dei Conti ... Da lasicilia.it
Ponte sullo Stretto, Salvini: cantieri partiranno. Nessuno scontro tra poteri, risponderemo a Corte dei Conti - Primo il Consiglio dei ministri, a giorni informerò i colleghi su come andiamo avanti, mettere in si ... Come scrive askanews.it