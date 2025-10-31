Cantiere ammazza-commercio a Pesaro | fine lavori a gennaio ma il prezzo lo pagano i negozianti
Pesaro, 31 ottobre 2025 – Secondo il Demanio la luce in fondo al tunnel è visibile: l’impalcatura che ha penalizzato i commercianti con negozio al piano terra smonterà entro gennaio 2026. Una buona notizia per i negozi che sono sopravvissuti, ma non per quelli che hanno chiuso la saracinesca: se l’impalcatura non è stata la causa, di certo non ha aiutato quanti abbiano chiuso. Nell’arco degli ultimi due anni sono state due le vetrine illustri a spegnere le luci. L’ultima a farlo, in termini di tempo, è stata “ Brandina “. Marco Morosini, – graphic designer, fondatore di Brandina, il marchio che contraddistingue un’intera linea di prodotti realizzati usando il telo di lettini da mare, tipico della riviera adriatica – spiega le ragioni dietro alla chiusura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
