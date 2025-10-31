Canovi si ricrede | Per lo scudetto c’è anche l’Inter all’inizio pensavo più a queste due squadre

Inter News 24 Le parole di Dario Canovi, noto procuratore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Dario Canovi ha parlato a Tuttomercatoweb di quanto successo in Inter Fiorentina. IL MOMENTO DELLA FIORENTINA – Situazione difficile da interpretare. Non è così diversa dalla squadra dell’anno scorso, anzi forse è un po più forte. Mi sembra incomprensibile. Ma credo ci sia un malessere generale in società, altrimenti non si spiegherebbe. ESONERO PIOLI – Ce lo aspettiamo tutti. quando una squadra come la Fiorentina che aveva ambizioni per arrivare nelle zone di alta classifica si trova penultima qualche domanda bisogna farsela. 🔗 Leggi su Internews24.com

