Canili aperti contro l’abbandono e il maltrattamento degli animali

Perugiatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Canili aperti, l’unico canile bello è quello vuoto": con questo slogan il servizio di Sanità Animale, Randagismo e Igiene Urbana del Dipartimento di Prevenzione dell'Usl Umbria 1 ha promosso degli open day, a partire da domenica 2 novembre, nei cinque canili sanitari dell'azienda sanitaria. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

