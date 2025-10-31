Canili aperti contro l’abbandono e il maltrattamento degli animali

"Canili aperti, l’unico canile bello è quello vuoto": con questo slogan il servizio di Sanità Animale, Randagismo e Igiene Urbana del Dipartimento di Prevenzione dell'Usl Umbria 1 ha promosso degli open day, a partire da domenica 2 novembre, nei cinque canili sanitari dell'azienda sanitaria. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Ecco la galleria fotografica con tutti gli ospiti presenti in canile in cerca di adozione ! CERCA IL TUO AMICO FEDELE AL CANILE DI BIBIANA (TO), aperti sempre al pubblico dalle ore 10,30 alle ore 17 e 7 giorni su 7 . Infotel. 0121.590540 - facebook.com Vai su Facebook

«Canili aperti, l’unico canile bello è quello vuoto»: open day nei rifugi - Con questo slogan, il servizio di Sanità animale, randagismo e igiene urbana del dipartimento di Prevenzione dell’Usl Umbria 1 ha avviato una seri ... Scrive umbria24.it

A novembre 'canili aperti' contro l'abbandono degli animali - "Canili aperti, l'unico canile bello è quello vuoto": con questo slogan il servizio di Sanità animale, randagismo ed igiene urbana del dipartimento di Prevenzione dell'Usl Umbria 1 ha promosso degli o ... Lo riporta ansa.it