Candidato consigliere della Lega in foto con un sosia di Ranucci | Anche lui vota per noi Polemiche dopo il post

Una foto pubblicata sui social, con un "sosia" di Sigfrido Ranucci, accompagnata dal messaggio: "Anche Sigfrido Ranucci (a cui va la mia solidarietà) vota per noi!". A pubblicarla è però un candidato consigliere della Lega, Fabio Romito, che subito dopo, nello stesso post, spiega: "In realtà è il. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Altre letture consigliate

? Elezioni Regionali - Francesco Miglio candidato alla carica di Consigliere Regionale: “Dove eravamo rimasti”. Candidato con lista “Decaro Presidente”. (Spazio elettorale a pagamento) #elezioniregionali2025 - facebook.com Vai su Facebook

«Anche Sigfrido Ranucci vota Lega». La foto del candidato Fabio Romito con l'amico "Pino di Corato" - Il consigliere regionale della Lega Fabio Romito posta sui suoi social una foto con lui accanto a ... Secondo msn.com

Candidato consigliere della Lega in foto con un sosia di Ranucci: "Anche lui vota per noi". Polemiche dopo il post - Il caso dopo lo scatto pubblicato sui social da Fabio Romito, ritratto in compagnia di un suo amico molto simile al conduttore di Report. Lo riporta baritoday.it

Eletti Lega Toscana, risultati e nomi consiglieri Regionali 2025/ Voti preferenze: seggi Consiglio con Tomasi - Eletti Lega Toscana, chi sono dopo le Elezioni Regionali 2025 e chi entra nel Consiglio regionale: risultati, voti preferenze e la situazione nel 2020 ... Riporta ilsussidiario.net