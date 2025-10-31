Candidato consigliere della Lega in foto con un sosia di Ranucci | Anche lui vota per noi Polemiche dopo il post

Una foto pubblicata sui social, con un "sosia" di Sigfrido Ranucci, accompagnata dal messaggio: "Anche Sigfrido Ranucci (a cui va la mia solidarietà) vota per noi!". A pubblicarla è però un candidato consigliere della Lega, Fabio Romito, che subito dopo, nello stesso post, spiega: "In realtà è il. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Argomenti simili trattati di recente

La Gazzetta di San Severo. . “Voce ai candidati” - dialogo con Francesco Miglio candidato alla carica di Consigliere Regionale con la lista “Decaro Presidente”. Conduce Angelo Ciavarella ? Direttore Michele Sales Riprese e montaggio Antonio Elettoral - facebook.com Vai su Facebook

Candidato consigliere della Lega in foto con un sosia di Ranucci: "Anche lui vota per noi". Polemiche dopo il post - Il caso dopo lo scatto pubblicato sui social da Fabio Romito, ritratto in compagnia di un suo amico molto simile al conduttore di Report. Riporta baritoday.it

Candidato della Lega pubblica foto con il sosia di Ranucci: “Anche lui vota per noi” - (Adnkronos) – Fabio Romito, il consigliere della Regione Puglia, della Lega, uscente e ricandidato alle elezioni del 23 e 24 novembre prossimi, ha pubblicato una foto sulla sua pagina Facebook che lo ... Scrive msn.com

«Anche Sigfrido Ranucci vota Lega». La foto del candidato Fabio Romito con l'amico "Pino di Corato" - Il consigliere regionale della Lega Fabio Romito posta sui suoi social una foto con lui accanto a ... Secondo msn.com