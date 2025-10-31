Canale Telegram istiga a violenza contro ebrei e neri il gestore ha 16 anni | collocato in comunità

31 ott 2025

Un 16enne del Casertano è stato collocato in comunità per istigazione a delinquere: è stato identificato come amministratore di un canale Telegram razzista e antisemita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

