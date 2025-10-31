Canale Telegram istiga a violenza contro ebrei e neri il gestore ha 16 anni | collocato in comunità

Un 16enne del Casertano è stato collocato in comunità per istigazione a delinquere: è stato identificato come amministratore di un canale Telegram razzista e antisemita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Dalla giornata di domani non sarà più aggiornato il canale Telegram visto il grande successo del canale Whatsapp che in poche settimane dalla "nascita" ha registrato numeri più che raddoppiati rispetto al Canale Telegram aperto anni fa (quando non esistev - facebook.com Vai su Facebook

Il canale Telegram «Da Mariupol ai Carpazi», collegato agli operatori di droni dell’esercito russo nella direzione di Kherson pubblica una video dell’attacco dei droni russi ai camion dell'ONU con aiuti umanitari vicino a Kherson Un video di auto-denuncia dei c - X Vai su X

Canale Telegram istiga a violenza contro ebrei e neri, il gestore ha 16 anni: collocato in comunità - Un 16enne del Casertano è stato collocato in comunità per istigazione a delinquere: è stato identificato come amministratore di un canale Telegram razzista ... Si legge su fanpage.it

Minacce choc sul canale Telegram del nostro corrispondente: "Ebrei preparatevi, vi sgozzeremo tutti" - Un messaggio shoccante rivolto al corrispondente degli esteri de Il Tempo: “Avete segnato la vostra condanna a morte. Secondo iltempo.it