Tutto è pronto per il lancio di Sandokan lunedì 1 dicembre 2025 su Rai 1, compreso il lancio della serie dal salotto di Mara Venier, già registrato qualche giorno fa e in onda il 30 novembre. Domenica In è da sempre una cassa di risonanza per i prodotti seriali dell’azienda, che vengono presentati dal protagonista di turno, ospite della padrona di casa per un’intervista che prepara il terreno alla visione. L’intervista andrà in onda il 30 novembre. Non farà eccezione Sandokan, il cui battage pubblicitario è iniziato da mesi e che, nonostante la messa in onda così avanzata, resta uno dei programmi di punta di Rai Fiction per questa stagione, a cui sono stati dedicati eventi e gadget di vario genere (perfino una confezione di caramelle!). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Can Yaman presenta Sandokan a Domenica In