FOLLONICA Nel quinquennio 2021-2025 AdF ha investito quasi 9 milioni di euro sul servizio idrico integrato nel territorio comunale di Follonica, di cui 4 milioni di euro dedicati a interventi funzionali per potenziare e migliorare l’impianto di depurazione di Campo Cangino, implementando le migliori tecnologie disponibili. Ora a Follonica sono terminati i lavori al depuratore di Campo Cangino, con riscontri positivi per quanto riguarda l’abbattimento delle emissioni odorigene. Dopo il sopralluogo congiunto da parte di Comune e Acquedotto del Fiora effettuato prima dell’estate, è proseguito con il massimo impegno e unità di intenti il lavoro per far fronte alle sfide tecniche e ai tempi autorizzativi e realizzativi degli interventi che erano stati programmati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Campo Cangino, ci siamo. I lavori al depuratore hanno sconfitto i miasmi