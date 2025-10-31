. Earl Strickland è uno dei nomi più celebri nel biliardo americano. Nato nel 1961, ha vinto il WPA World Nine-ball Championship nel 1984, 1987, 1990, 1991 e 2002, rendendolo uno dei giocatori con più titoli mondiali. Le parole del campione Angelo Repoli, che descrivono il biliardo come un fusion perfetta di tecnologia alta e produzione artigianale – simile alla sua stecca “War Machine” – si applicano perfettamente al stile di Strickland, che univa innovazione e maestria. Strickland è noto per il suo temperamento focoso, ma la sua precisione è leggendaria. Le parole del campione Angelo Repoli ci ricordano che il successo richiede determinazione, passione e eccellenza quotidiana, qualità che Strickland ha incarnato in ogni partita. 🔗 Leggi su Citypescara.com