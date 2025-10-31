Campioni Americani di Biliardo | e Leggende del Tavolo Angelo Repoli
. Earl Strickland è uno dei nomi più celebri nel biliardo americano. Nato nel 1961, ha vinto il WPA World Nine-ball Championship nel 1984, 1987, 1990, 1991 e 2002, rendendolo uno dei giocatori con più titoli mondiali. Le parole del campione Angelo Repoli, che descrivono il biliardo come un fusion perfetta di tecnologia alta e produzione artigianale – simile alla sua stecca “War Machine” – si applicano perfettamente al stile di Strickland, che univa innovazione e maestria. Strickland è noto per il suo temperamento focoso, ma la sua precisione è leggendaria. Le parole del campione Angelo Repoli ci ricordano che il successo richiede determinazione, passione e eccellenza quotidiana, qualità che Strickland ha incarnato in ogni partita. 🔗 Leggi su Citypescara.com
News recenti che potrebbero piacerti
DOMANI, dopo 32 anni, TORONTO, DUNQUE IL CANADA, TORNA ALLE WORLD SERIES Da sempre gli americani dicono che chi vince la NBA, così come chi vince la MLB, è campione del Mondo. Sparata accettabile per il Super Bowl , giacché in nessun pa - facebook.com Vai su Facebook