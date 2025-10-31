Campi Flegrei nuova esercitazione sul rischio vulcanico | sarà simulato l' allontanamento da tre aree di attesa a Napoli

Napolitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terrà mercoledì 5 e giovedì 6 novembre l’esercitazione nazionale sul rischio vulcanicoCampi Flegrei 2025”, organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Regione Campania, in collaborazione con i Comuni della zona rossa dei Campi Flegrei, con la Prefettura di Napoli, con le. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Campi Flegrei, nuova esercitazione sul rischio vulcanico: sarà simulato l'allontanamento da tre aree di attesa a Napoli - Le attività esercitative prenderanno il via, per posti di comando, mercoledì 5 novembre con la comunicazione tra i centri di coordinamento attivati ai diversi livelli territoriali e l’attivazione virt ... Riporta napolitoday.it

campi flegrei nuova esercitazioneCampi Flegrei: esercitazione nazionale sul rischio vulcanico a Napoli - Si terrà mercoledì 5 e giovedì 6 novembre l’esercitazione nazionale sul rischio vulcanico “Campi Flegrei 2025”, organizzata dal dipartimento della ... Si legge su msn.com

campi flegrei nuova esercitazioneCampi Flegrei, i terremoti hanno aperto una nuova faglia: 178 scosse in una settimana - Ai Campi Flegrei i terremoti hanno aperto una nuova fagli e il suolo è tornato a sollevarsi di due centimetri al mese contro i 10 ... Come scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Campi Flegrei Nuova Esercitazione